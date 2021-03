Cristian Garin antes de debutar en Buenos Aires: “Quiero volver a sentirme bien dentro de una cancha”

Cristian Garin ya se encuentra enfocado en lo que será su participación en el ATP de Buenos Aires, torneo donde volverá a jugar después de estar por largas semanas fuera de las canchas.

En conversación con la organización del certamen, el 22° del mundo comenzó diciendo que “hace dos meses que no juego y es siempre importante tener ritmo de competencia constante y simplemente no tengo mucha expectativa. Solamente quiero empezar a competir, quiero intentar volver a sentirme en competencia“.

Respecto a la expectativas que tiene para el campeonato, indicó: “La verdad que lo único que quiero es sentirme en ritmo de competencia. Estos últimos meses no han sido fáciles para mi, pero estuve entrenando y haciendo físico. Pienso en intentar jugar, competir y ver que va pasando. Soy bastante realista, no juego hace mucho. Quiero volver a sentirme bien dentro de una cancha, correr, y dar el 100% de mí“.

Consultado sobre cómo ha sido su trabajo con el trasandino Franco Davín, manifestó que “me he sentido muy bien, llevamos un par de meses trabajando y no hemos podido competir. Ha sido todo para mejor, nos hemos ido conociendo y he aprendido. No ha sido fácil compartir en este período de pandemia”.

Finalmente, Garin tuvo palabras sobre la vuelta de Nicolás Jarry al circuito. “Obviamente es bueno, me alegro por él. Tuvo un año difícil y ahora tiene un par de invitaciones. Es bueno para todos y para él más que todos. Quería volver y el año pasado estuvo entrenando”, cerró.