Se acabó el sueño: Alexa Guarachi fue eliminada en dobles femenino y se despidió del Abierto de Australia

Lamentablemente, Alexa Guarachi (26º del ranking WTA en dobles) finalizó su participación en el Abierto de Australia. La tenista chilena y su pareja Desirae Krawczyk (25º) fueron eliminadas del certamen de Melbourne tras caer ante las estadounidenses Cori Gauff (44º) y Caty McNally (42º) durante esta jornada.

La única representante femenina de Chile y su compañera norteamericana no lograron mantener el nivel mostrado en rondas anteriores y se despidieron del torneo perdiendo por parciales de 7-5, 6-3, en un partido que se prolongó alrededor de una hora y 20 minutos.

Cabe destacar que el binomio compuesto por Guarachi y Krawczyk estuvo lejos del rendimiento obtenido en Roland Garros 2020, donde llegaron hasta la final del certamen, muy por encima de la tercera ronda alcanzada en el primer Grand Slam de este año.

Dura eliminación para la tenista nacional, más aún considerando que el pasado domingo cayó junto a su compañero neozelandés Michael Venus en la primera ronda de los dobles mixto, por lo que oficialmente quedó fuera de toda categoría y se despidió del Abierto de Australia.

Por su parte, Gauff y McNally celebran su pase a los cuartos de final de dobles femeninos, donde enfrentarán a la dupla compuesta por la estadounidense Nicole Melichar (11º) y la neerlandesa Demi Schuurs (12º).

