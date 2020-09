Dos exjugadoras nacionales de tenis denunciaron a exentrenadores por presunto acoso y abuso sexual

Una grave denuncia cayó sobre exentrenadores de tenis por parte de dos extenistas nacionales. Noemí Ortiz acusó en su cuenta de Instagram hace unos días acusando un presunto acoso sexual por parte de Hans Jannasz, quien fue su entrenador durante tres años, palabras que detonaron el apoyo de Francisca Araneda, quien apuntó en contra de Jean Paul Monzón por una situación eventualmente similar.

La situación, en el caso de Ortiz, habría sucedido cuando era menor de edad, mientras se encontraban disputando un torneo de la gira sudamericana junto a otros compañeros: “En este video doy a conocer mi historia con este tipo, cuál fue mi entrenador por 3 años y ahora sigue haciendo clases en Villa Alemana“, esgrimió.

Su testimonio gatilló la decisión de Francisca Araneda de publicar su experiencia, esta vez en contra del argentino Jean Paul Monzón. “Esto es la realidad de muchísimas mujeres. Por las que no están, las que sí, por las que están creciendo y por las que vendrán”, publicó la extenista.

Tras las publicaciones, vino la respuesta de la Asociación Nacional de Entrenadores de Tenis de Chile (Anetech). “Como organización damos nuestro total apoyo a la denunciante y condenamos tajantemente cualquier acto de discriminación, abuso o acoso sexual y violencia en cualquiera de sus formas”, aseveraron mediante un comunicado que, por ejemplo, fue compartido por Gonzalo Lama desde Europa en su cuenta de Instagram.

“En especial si se ejercen contra un niño, niña o adolescente. Si bien este problema es transversal en la sociedad y no solo atañe al tenis, entendemos que el deporte en general se desenvuelve bajo lógicas y prácticas machistas que se deben cambiar”, agregaron desde la organización.

En lo mismo, Carlos Pardo, presidente de Anetech, sostuvo a ADN que “repudiamos con firmeza y con mucha fuerza estos actos que son indeseables y que son claramente de personas que están con problemas mentales, porque de otra forma de no se puede justificar esto”.

Y agregó que “lo encontramos demasiado grave, nos deja demasiado mal parados como entrenadores y esperamos que la Federación de Tenis tomen cartas en el asunto de manera firme y esperamos que ellos se pongan un poco más las pilas para repudiar estos actos y apoyar a las víctimas”.

ADN se contactó con Jean Paul Monzón, quién dijo que dejó el tema en manos de sus abogados y aseguró que no se referirá a los hechos mientras no exista una denuncia concreta en su contra. Hans Jannasz, por su parte y hasta ahora, no respondió los mensajes de este medio.

Cabe consignar que las denuncias de ambas exjugadoras sólo se han expresado en redes sociales y no han formalizado sus acusaciones aún en los tribunales de justicia.