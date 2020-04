AUDIO | Cuestionario de Tenores en cuarentena: Fernando González

Un nuevo deportista nacional se sometió a nuestra nueva sección en ADN Deportes, el “Cuestionario de Tenores en cuarentena”.

Si en nuestro primer episodio compartió con nosotros Nicolás Massú, no podía faltar otro de los insignes de nuestro tenis, Fernando González, quien respondió las cinco preguntas en medio de la pandemia.

¿Cómo estás llevando la cuarentena?: “Como la mayoría de las personas. Es fuerte no poder salir de la casa, pero claramente es una responsabilidad súper grande. Hay días que cuestan un poco más. Fui padre hace poco, así que tengo harta pega con mi hijo”

¿Qué consejo le darías a la gente?: “Lo mismo que tengo que hacer yo, lo mismo que tienen que hacer ellos: cuidarse, no salir. Si tiene que hacer alguna cosa afuera, tomar todas las medidas, salir lo justo y necesario, que esto lo vamos a sacar adelante entre todos. No unos más o unos menos, todos somos iguales. Todos nos podemos contagiar o todos podemos contagiar. Es una responsabilidad súper grande la que tenemos, la de quedarnos en la casa mientras se pueda”

¿Qué es lo que más echas de menos de tu trabajo?: “Echo de menos varias cosas. Siempre soy alguien súper activo, que anda casi siempre en la calle. Me gusta hacer varias cosas pero claro, creo que esta es una lección o advertencia que nos está dando el planeta a nosotros. Quizá estábamos viviendo demasiado apurados, preocupados de otras cosas. Creo que nos ha entrado en un periodo de reflexión muy importante que vamos a tener y es una oportunidad grande para ser mejores personas y priorizar realmente lo importante”

¿Qué panorama recomiendas para estar en casa?: “Creo que cada uno sabe bien lo que le gusta más. A algunos les gusta leer, a otros les gusta dormir, a otros les gusta aprender cosas nuevas. Yo por mi lado estoy cada día, creo, cocinando un poco mejor. Mi pareja me dice que mejor, quizás, porque quiere que siga cocinando. Es un momento para conocerse más y uno va viendo distintas cosas que te pueden ayudar a mejorar y pasar el tiempo”

¿Si pudieras romper el encierro y estar mañana en algún lado, donde elegirías y por qué?: “En verdad me da lo mismo salir o no. Quiero compartir con mi familia, con la gente que quiero, darles un abrazo, un beso a todos. Eso lo hago ahora por videollamada. También ha sido una instancia linda porque uno no los tiene físicamente pero si uno se da más tiempo para conversar todos los días, más tranquilo, sin tener otras ocupaciones. La ocupación de hoy día es quedarse tranquilo dentro de la casa, pero claro, si pudiera, lo primero que haría sería abrazarlos a todos”