Aparentemente, el pan no solo cautiva a los chilenos, quienes ya han establecido un vínculo inseparable con el producto.

Ahora un creador de contenidos estadounidense llamado Nick (@surfinmyownwaves) hizo un repaso al detalle del cotizado alimento, planteando su expertise.

Con una especie de sketch que se ha convertido en viral en redes sociales, el mismo cuestionó que en Estados Unidos la opción se limite a pan blanco o integral.

“Tienes mucho que aprender. Ya no estás en Gringolandia, Nico”, plantea el mismo en un registro que mezcla el inglés y el español.

De ahí en más comienza a dar cátedra y sugiere comer completos con marraqueta o hacer una combinación mortal: ciabatta con pebre.

“¿Cuál pan sigue a continuación?, ¿coliza?, ¿dobladita?, ¿con tecito?, ¿hallula?“, sigue desplegando en el simpático registro.

“Ven a Chile y festeja”, plantea más adelante, haciendo repasos por los famosos canapés e incluso arriesgándose a citar las sopaipillas, pese a que estas escapan de las fronteras del horno.

Naturalmente, los comentarios no se hicieron esperar. Mientras algunos cuestionaron el no utilizar el nombre “pan batido”, otros plantearon de lleno “I believe in marraqueta supremacy”.

Mira el registro de @surfinmyownwaves a continuación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nick (@surfinmyownwaves)

Pero la relación va más allá. Hace algunas semanas, el mismo creador de contenidos subió dos videos para definir los mejor platos que pudo probar en su paso por el país. Allí siguió mostrando admiración por la gastronomía hecha en Chile.

Incluso con música de Los Prisioneros de fondo, destacó la merluza frita, el ceviche o las preparaciones que llevan el sello de “a lo pobre”. “¿Alguna vez escucharon de eso?”, planteó sin dejar fuera de la lista a las empanadas.