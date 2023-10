Pie Grande: el video y qué han dicho expertos y autoridades del supuesto avistamiento

Durante los últimos días un video donde supuestamente aparece Pie Grande, o Bigfoot en inglés, caminando tranquilamente por las montañas de Colorado, en Estados Unidos, en un registro que sería de los más claros que existen del mito del “abominable hombre de las nieves”.

Las imágenes que fueron grabadas por una pareja de estadounidenses desde un tren, se han viralizado rápidamente por redes sociales y han generado un amplio debate sobre la veracidad y el origen del supuesto Pie Grande que aparece en ellas, dividiendo a quienes creen absolutamente del legendario Bigfoot y a los escépticos que buscan una explicación más lógica.

En tanto, luego del revuelo que causaron las imágenes, el Servicio Forestal de Estados Unidos se refirió a las imágenes y contrario a lo que muchos pensarían, no descartó de plano el video como una tontería sin sustento.

“El Servicio Forestal del USDA no puede especular ni proporcionar comentarios sobre la autenticidad del video. Nos aseguraremos de alertar a los medios cuando los funcionarios vean un Sasquatch (Pie Grande o Bigfoot) en tierras del Sistema Forestal Nacional“, indicaron según consigna TMZ.

Y pese a que la respuesta puede leerse como una ironía, lo cierto que es la agencia que cuida a las especies en peligro de extinción y otros animales no dice de forma directa que las imágenes sean falsas.

Sin embargo, y para tristeza de los más creyentes en Pie Grande, tampoco se ha iniciado una investigación ni mucho menos una búsqueda del supuesto Bigfoot grabado hace unos días.

People on a train in southwest Colorado may have spotted ‘Bigfoot.’ Thoughts?

Video: bt92.travels (IG user)#colorado #news #bigfoot pic.twitter.com/iX1naHGOI5

