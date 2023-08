Google se suma a la celebración de los 50 años del hip hop

El pasado viernes, 11 de agosto, se cumplieron 50 años del hip hop, uno de los géneros musicales más importantes del mundo, por lo que merece más que un solo día para su celebración, algo que Google tiene muy claro y quieren aprovechar de la mejor manera.

Desde sus orígenes en los barrios estadounidenses, hasta el día de hoy, el reconocido estilo musical ha marcado tendencia y ha sido influyente en varias generaciones.

Para muchos es solo un género, para algunos se trata de un verdadero movimiento, así como otros lo reconocen como un estilo de vida. Lo cierto es que a día de hoy incluso ya podríamos hablar de una cultura.

Considerando todo lo que detrás de esto, más aún en una fecha y época tan especial en la que se celebran cinco décadas, nadie queda ajeno al impacto que ha generado.

En este contexto, diferentes músicos, artistas visuales, cineastas, deportistas e incluso desde el mundo de los videojuegos, le han rendido homenaje al popular género. Google hizo lo propio con colecciones exclusivas y temáticas en las que aborda lo esencial de la cultura.

Colección de historia

Una de las formas de sumarse a los festejos fue mediante Google Arts & Culture, creando una recopilación llamada Beat by Beat: Una breve muestra de la historia y la cultura del hip-hop; en colaboración con The Kennedy Center, The Bronx Historical Society, The Museum at FIT y The Smithsonian National Museum of African American History and Culture.

La selección incluye una serie de eventos virtuales como conciertos, charlas, exposiciones y podcast exclusivos; además de exponer imágenes, videos, artículos y datos históricos de cómo el hip-hop ha cambiado el mundo; un movimiento que nació en un solo barrio y hasta transformarse en una tendencia transversal.

Puedes conocer esta colección AQUÍ. También está disponible una playlist especial y conmemorativa con las canciones más icónicas a lo largo de estos 50, creada en colaboración con YouTube y con el reconocido periodista y experto en el género, Shaheem Reid. Escúchala AQUÍ.

El graffiti como parte de la cultura

Dentro de las celebraciones por los 50 años del hip hop no podía faltar una de sus expresiones artísticas callejeras más particulares, algo en lo que Google también hizo hincapié.

Si bien los inicios de este arte no son propios del hip-hop, se masificó durante las épocas de los 70 y 80, dentro de la colección de Google Arts & Culture, se pueden encontrar una variedad de relatos de grafiteros históricos y que son referentes hasta la actualidad.

Influencia en la moda

No hay ninguna duda de que una de las influencias más grandes que ha tenido el hip hop a lo largo de los años, y en todo el mundo, es en la forma de vestir de sus seguidores.

Dentro del movimiento urbano, las prendas distintivas son infaltables. Así, desde las calles hasta en las pasarelas más cotizadas del mundo, este estilo también ha sido una fuente de inspiración para diseñadores más reconocidos.

En esta colección especial de Google Arts & Culture se puede acceder a una exposición con un recorrido visual de las marcas, joyas y prendas más icónicas que han marcado estas cinco décadas. Puedes mirar las piezas destacadas AQUÍ.

Los infaltables juegos

Si hablamos de videojuegos, podríamos estar horas y horas, escribir muchas líneas en torno a la presencia de la cultura del hip hop en el mundo gamer. Pero en este caso en particular, desde Google llegan con algo bastante atractivo y dinámico para festejar los 50 años.

Para desafiar a los fanáticos sobre sus conocimientos sobre esta cultura, se incluyó una serie de juegos como un crucigrama cultural y una trivia sobre los títulos de canciones hay en esta página especial por este aniversario.