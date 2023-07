En las últimas horas, una nutria marina hembra se ha convertido en el centro de la atención en redes sociales, luego que se viralizaran videos del “robando” y destruyendo tablas de surf en California, Estados Unidos.

De acuerdo a lo recogido por el The New York Time, si bien esto se arrastra hace varios veranos atrás, en las últimas semanas, el comportamiento más agresivo de la hembra llevó a tomar acciones a los funcionarios de vida silvestre.

“Debido al creciente riesgo de seguridad pública, un equipo de C.D.F.W. y el Acuario de la Bahía de Monterey, capacitado en la captura y manejo de nutrias marinas, se ha desplegado para intentar capturarla y reubicarla”, señaló un portavoz del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.

California wildlife officials are hoping to apprehend a 5-year-old sea otter who has a knack for riding the waves after committing longboard larceny. Called Otter 841 by officials, she is well known for both her bold behavior and her ability to hang 10. https://t.co/CvBb3lZjXt pic.twitter.com/I9UAKMCeFK

— The New York Times (@nytimes) July 12, 2023