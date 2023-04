Sin duda, el completo italiano es una de las recetas más populares en la cocina chilena, ya sea por sabor o su rápida preparación.

En nuestro país es considerado como uno de los platos favoritos a la hora de acabar con el hambre, pero este sábado el completo italiano chileno obtuvo el reconocimiento internacional por ser uno de los mejores ‘hot dogs’ del mundo.

Y es que, los usuarios del portal Taste Atlas posicionaron la receta chilena en el cuarto lugar del ranking de los ‘hot dogs’ más ricos del mundo, con una calificación final de 4,2 estrellas de cinco.

“Aparecen bajo varios nombres, como original o italiano, y se pueden encontrar en los restaurantes, locales relajados y en las cadenas de comida rápida de todo el país”, describió el portal.

Por último, el ranking de los mejores ‘hot dogs’ del mundo destaca en primer sitio a la receta del choripán argentino con una ponderación de 4.5 estrellas. Mientras que, el segundo puesto lo obtuvo el Chicago-Style Hot Dog de Estados Unidos y le sigue el perro caliente colombiano que obtuvo el tercer lugar.

Best rated Hot dogs in the world. Argentina is the world champion once again 😊🇦🇷

Learn more about each: https://t.co/zVsxvQkgGO pic.twitter.com/bvSVhM4guD

— TasteAtlas (@TasteAtlas) April 1, 2023