Este lunes una insólita situación se registró en la Villa Luro, en Argentina, donde una mujer fue captada por cámaras de seguridad arrojando a su perrita a un contenedor de basura. El registro se convirtió rápidamente en viral y causó el rechazo inmediato de los usuarios que observaron el video.

La perrita se mantuvo 12 horas en el basurero hasta que dos policías de la zona la rescataron. Luego de su recuperación y de pasar el complejo momento dentro del contenedor, la canina fue adoptada y encontró un nuevo hogar.

César Fracuelli, oficial de la Comisaría 10 C de Villa Luro, quien además es compañero de los rescatistas fue quien adoptó a la perrita “Ellie”.

Según indicó el funcionario policial a Infobae, “en la comisaría sabían que yo estaban buscando un perrito para adoptar, y cuando me dijeron que yo la cuidara hasta que apareciera un nuevo dueño me puse feliz y les dije que yo iba a adoptarla”. Fue allí, que el oficial partió de inmediato a comprarle una cama y accesorios a su nueva mascota.

El nuevo hogar de Ellie

Luego de haber atravesado un insólito momento con su anterior dueña, la perrita ya tiene un nuevo hogar con el oficial de policía. Ahora, Ellie comparte departamento con dos gatos con los que mantiene una buena relación en los 3 días que lleva viviendo con ellos. Además, ahora tiene una nueva amiga canina, ya que ahora juega con una perrita del departamento de al lado.

El policía, recordó en el medio antes citado, que “cuando me notificaron del caso y que me haría responsable de la perrita, por un lado me puse muy mal por la situación que le tocó vivir y a la vez muy feliz porque se venía conmigo. Me habían dicho que cuando fueron al domicilio, notaron que había vivido en condiciones muy feas”.

“Se le dio intervención a la veterinaria para controlar su salud y se le dio a un refugio, donde quedaría hasta que llegara otro dueño, pero yo dije que la quería adoptar”, expresó César Fracuelli. Es por ello, que tras enterarse de que se quedaría con la canina partió de inmediato a realizar las compras para su nueva mascota en un pet shop. “Así que cuando llegamos a casa ya tenía todo”, dijo Fracuelli.

Según le indicaron a César desde la veterinaria a la que asistió, Ellie no está vacunada, por lo que el policía aseguró que “Ahora me ocuparé de hacerla vacunar y esterilizarla, que es lo más importante”. Por último, el nuevo dueño de la perrita indicó: “me haré el tiempo para sacarla a pasear y estar con ella porque, como todo perro, necesita compañía aunque se lleve bien con los gatos. Vamos a darle una buena vida”.

Por otro lado, la mujer que arrojó a Ellie a un basurero ya fue identificada y deberá responder por sus hechos.