“No quiero ser parte de estas cosas”: Tatuadora se niega a realizar diseño que considera machista

Una tatuadora colombiana se hizo viral en las redes sociales, luego de dar a conocer que se negó a realizar un tatuaje a una clienta por catalogar el diseño como “machista”, ya que, según sus propias palabras: “atenta contra la moral de las mujeres”.

“No sé como llamar esto, sororidad, ética o que simplemente no quiero ser parte de estas cosas. Con el paso de los años he hecho tatuajes así de los que me he arrepentido y como mujer digo ‘parce, yo no debí ser parte de estas cosas'”, expresó la tatuadora a través de su cuenta de TikTok.

El polémico tatuaje

La artista le había solicitado el diseño y las medidas a la clienta. “Hasta ahí tranqui, hasta que yo veo el diseño que dice ‘propiedad de Victor’. Claramente con sus fechas y por siempre”, mencionó la tatuadora.

Frente a ello la artista no dudó y le respondió a la clienta: “que pena contigo, en el estudio no realizamos ese tipo de tatuajes ya que atentan contra la moral de la mujer”. Luego de rechazar el trabajo, la artista señaló: “a mi se me hace feo rechazar un tatuaje, pero se me hace más feo tatuarle a alguien ‘propiedad de Victor'”.

“Por qué alguien se quiere tatuar ‘propiedad’. O sea como si… tú no eres una cosa. Y me parece re triste porque esto no era un chiste, era una cotización en serio, y yo sé que va a haber otro tatuador que se va a prestar y lo va a hacer. Yo no”, indicó a través de TikTok.

Por último, la joven le dejó un mensaje a la clienta. “Espero que esta chica vea ese video y entienda que ella no es una cosa que alguien pueda apropiarse y que el amor no se demuestra de esa manera. Eso no es amor, eso ya es un tipo de obsesión, eso no es sano. Y siento un poco de tristeza porque hay gente que hace cosas muy locas para que las quieran”, cerró.