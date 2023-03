Disney presentó el primer sable de luz ‘real’ de Star Wars

Durante las últimas horas, Disney sorprendió a los fanáticos y el público en general con una importante presentación al exhibir un sable de luz ‘real’ de Star Wars.

Bajo el marco del Festival de cine South by Southwest (SXSW), que se celebra actualmente en Austin, la compañía dio un gran golpe de innovación en la industria del entretenimiento, específicamente al merchandisinguna de sus franquicias más populares.

La posibilidad de tener una espada láser real ha sido el sueño y anhelo de todos los fans de la saga galáctica. A pesar de que hay muchos juguetes, figuras de colección y hasta de combate, no se contaba con un modelo ‘verídico’.

Diferentes aficionados, millonarios, e incluso científicos han dedicado años de esfuerzo para dar con la fórmula correcta para concretar y materializar la ilusión.

Uno de los últimos reportes más destacados en torno a la creación de la espada llegó a comienzos del año pasado. Fue un youtuber quien consiguió crear un sable funcional y retráctil, lo que le permitió ganar un récord Guinness.

Sin embargo, la forma y estética quedaban un poco alejadas de aquella mística y pulcra arma, algo que no terminó de convencer al exigente y crítico fandom.

Dejando atrás todas las versiones y creaciones independientes, Disney se superó a sí mismo en medio de un plan para seguir expandiendo todo lo relacionado con la franquicia producida por George Lucas.

Josh D’Amaro, presidente de Parques y Experiencias de la compañía, fue el encargado de hacer la presentación y lo realizó con una evidente emoción. “Tengo el trabajo más genial del mundo”, comentaba durante su intervención.

“Estoy sosteniendo un sable láser real”, anunció mientras mantenía lo que parecía ser una simple empuñadura. Sin embargo, la sorpresa llegó al activar la espada con un botón. En ese momento, se desplegó la hoja tal y como en las películas.

Disney unveils their real lightsaber during a panel at #SXSW pic.twitter.com/q38ezFf2LN

— Geek Vibes Nation (@GeekVibesNation) March 12, 2023