Claux.7, el youtuber que deleita con sus viajes y datos históricos curiosos: “La gente es muy importante en lo que yo hago”

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conocer el trabajo del youtuber Claudio Retamales, conocido como Claux.7, quien se dedica a hacer contenido sobre viajes.

“Todo empezó en el liceo, con el tema de la II Guerra Mundial. Todo el tema histórico me apasiona, aparte de grabar videos, hacerlos y crear”, comenzó diciendo el joven antofagastino de solo 27 años.

Acto seguido, Retamales comentó que “mezclé esas dos cosas y terminé con el canal de YouTube que tengo hoy en día, en el que trato de mostrar historia de Chile o lugares desconocidos, que a veces la gente no conoce”.

“Lo que me gusta es darle un poco de valor. Que la gente a lo que termine el video diga ‘chuta, con este video aprendí algo'”, añadió.

La gran pasión de Claux.7

Claudio Retamales dijo que actualmente puede vivir a partir de YouTube. Sin embargo, aseguró que, a pesar del buen recibimiento de su contenido, su faceta de creador de contenido la considera un hobby.

“Todo empezó como un hobby y yo creo que hasta el día de hoy lo es. Yo creo que es un sueño el poder vivir de un hobby, el poder vivir de lo que a uno le apasiona”, comentó.

En línea con lo anterior, Claux.7 expresó que “la gente me apoya y yo siempre he dicho que la gente es como un 90% de lo que yo hago”.

“Una cosa es que me guste y otra cosa es el apoyo que hay detrás, y la gente es muy importante en lo que yo hago. De lo contrario, me desmotivaría en las veces en que le va mal a un video. Quedaría botado, pero ahí está la gente apoyándome siempre”, dijo.

Un contenido único en su especie

Por otra parte, el joven creador audiovisual aseguró que uno de los videos que más llegada tienen con el público, son los de corte más curioso e impresionante.

“Por ejemplo, los cementerios que hay en el norte son una cosa que a nivel mundial, no solamente en Chile, sino que desde Asia, Europa y todos los continentes, se asombran porque no hay algo similar en ninguna otra parte del planeta como lo está en el desierto chileno”, expuso.

“De repente la gente ve el resultado del video, pero detrás hay un estudio bastante complejo. Para hacer un video de 15 minutos, me llevo un libreto que hice en mi casa e investigué. Pero la diferencia está en la forma en que intento entregar ese mensaje o ese libreto. No es que me lo lea de memoria, sino que saco una idea y lo que yo entiendo, se lo entrego a la gente”, agregó.