El auspiciador hot que sumó un equipo del ascenso en Brasil

Los negocios en el mundo del fútbol dan para todo y en Brasil llevaron los auspicios a un nuevo límite, más específicamente en torno al Vitoria, equipo de la Serie B del balompié en el “país más grande del mundo”.

Todo luego que el segundo conjunto más popular de Bahía oficializo a una agencia de acompañantes sexuales, Fatal Model, como parte del diseño de su nueva camiseta con la cual afrontará el ascenso, la Copa de Brasil y el campeonato estadual del nordeste.

La dirigencia del Vitoria defendió la decisión de asociarse a la prostitución, actividad que si bien no es considerada ilegal en Brasil tampoco está regularizada. Todo amparado en las dificultades para conseguir apoyo publicitario. “Dependemos de los patrocinadores para sobrevivir. Nos causa mucha alegría contar con un patrocinador de nivel nacional. Es una responsabilidad grande. Este tipo de apoyos nos permite pagar los salarios de jugadores y funcionarios”, apuntó el mandamás del club, Fábio Mota.

En Fatal Model también avalaron la necesidad de difundirse a través del fútbol en Brasil. “Esto no es por dinero. Se trata de respeto y valores. El objetivo de la plataforma fue siempre llevar un mensaje y valorar una profesión que no está legalizada en Brasil. Lo que hacemos no es ilegal. ¿Cuántas personas no han ganado dinero con la prostitución desde hace miles de años?“, aseguró en diálogo con Globo Esporte la portavoz de la empresa, Nina Sag.