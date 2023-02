Influencer coreana sufrió el robo de su celular en Chile mientras transmitía en vivo: ya le había sucedido lo mismo en Argentina

La streamer coreana Jinnitty estaba caminando por las calles de Santiago mientras transmitía un video en vivo cuando un sujeto que circulaba en una motocicleta le arrebató el celular de sus manos y se dio a la fuga. El hecho quedó registrado en el teléfono de la influencer.

Jinnitty hace dos semanas ya había sido víctima del robo de su teléfono en las mismas circunstancias cuando le quitaron su celular en el primer día de su visita a Argentina. El hecho se hizo viral en redes sociales, ya que también estaba transmitiendo un video en vivo a través de Twitch.

La streamer cuenta con más de 200 mil seguidores en Instagram y casi un millón en Twitch. Fue en la última de estas dos plataformas que la coreana se encontraba transmitiendo mientras recorría las calles de la capital, cuando de un momento a otro un hombre en motocicleta le robó su celular. Sin embargo, el sujeto no se percató de que estaba siendo grabado por el aparato.

Los seguidores de Jinnitty que presenciaron el hecho comenzaron a pedirle al motociclista que le entregara el teléfono a la influencer. Sin embargo, este solo atinó a guardárselo mientras aún se estaba transmitiendo en vivo.

Can you please give my phone back FeelsWeirdMan pic.twitter.com/uCE60tUO0r — TSM Jinnytty (@Jinnytty1) February 4, 2023

La reacción de Jinnitty

Tras haber sido víctima del robo en plena calle, Jinnitty se reportó a través de sus redes sociales para contarles a sus seguidores lo que le había pasado. Allí explicó que mientras caminaba afirmaba su celular con un cordón, pero este se rompió.

“El cordón estaba envuelto alrededor de mi brazo y estaba sosteniendo el teléfono de transmisión con tanta fuerza porque sé que puede haber ladrones que roban el teléfono, pero me lo arrebató muy fuerte de la mano y el cordón también se rompió”, dijo la influencer.

Lanyard was wrapped around my arm and I was holding the streaming phone so tight because I know there can be thieves who steal phone but he snatched really hard out of my hand and lanyard broke as well 🙁 pic.twitter.com/kAqzwnxq9z — TSM Jinnytty (@Jinnytty1) February 4, 2023

Por el momento aún no se conoce sobre el paradero del aparato de la coreana. Diferente fue el caso en Argentina, ya que del otro lado de la cordillera tras propinarle el robo le devolvieron su celular.

Si bien para la coreana el viaje a Latinoamérica será algo que posiblemente no olvidará, sí agradeció el recibimiento que tuvo en el continente. “A pesar del incidente del teléfono, me alegro de haber conocido gente y lugares hermosos en América del Sur. Conocí a mucha gente genial, también gracias por todos los guías y personas que me ayudaron durante todo el viaje”, dijo Jinnitty.