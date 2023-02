Un nuevo récord mundial se acaba de cumplir durante esta semana. En esta ocasión se trata de un perro llamado Bobi de origen portugués, el cual según el Guinness World Records, es el canino más viejo de toda la historia.

Bobi tiene la edad de nada más y nada menos que de 30 años y durante este jueves fue reconocido formalmente como el perro más viejo, pero no solamente de la actualidad sino que de todos los tiempos.

Hace unas semanas se había determinado a Spyke, un pequeño perro chihuahua de 23 años como el más viejo del mundo. Sin embargo, durante el día de de ayer ese lugar lo pasó a ocupar otro canino. Se trata de Bobi, un perro de raza Rafeiro do Alentejo quien tiene 30 años y 268 días. Este tipo de perros por lo general tienen una estimación de vida de alrededor de 14 años. Sin embargo, Bobi superó con creces dicha cifra.

El Guinness World Records anunció en su página oficial el nuevo récord de longevidad que recae en el canino de raza Rafeiro do Alentejo de Portugal. Además, notificaron que la edad de Bobi fue confirmada tanto por el Servicio Médico Veterinario del Municipio de Leiria como por una base de datos del gobierno portugués.

New record: Oldest dog EVER – Bobi at 30 years and 266 days 🐶

The secrets to a long life, according to human Leonel Costa, is free roaming, human food and socialising with other animals 🥰️ pic.twitter.com/Ur5c2Gh8yb

— Guinness World Records (@GWR) February 2, 2023