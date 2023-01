No podían faltar: los memes que dejó el anuncio de cierre de Microplay

Durante la tarde de este viernes 6 de enero se anunció que la popular empresa Microplay iniciará con un eventual proceso de cierre, noticia que generó diversas reacciones, incluyendo los infaltables memes.

La cadena comenzará un Procedimiento Concursal de Liquidación Voluntaria apegándose a lo especificado por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir).

Esta decisión, y comunicado oficia, se debe a problemas económicos que obligaron a la compañía a hacer su última jugada. Claramente, esto generó gran revuelo y ente los cibernautas.

Luego de un tiempo en el que surgieron varios rumores, todo parece indicar que finalmente les llegó el game over a la reconocida tienda de tecnología y videojuegos.

El cierre de Microplay es inminente y los memes no podían faltar; revisa algunas de las reacciones a continuación:

Microplay is no more 😬 pic.twitter.com/mjRAodyOok

— Polo 🍖 (@el_gR) January 6, 2023