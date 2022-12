Mientras en Chile todos revisan su RUT para ver si les tocó La Suerte de ser Chileno, en España se desarrolló durante esta jornada el evento más emblemático de estas fiestas de fin de año: la Lotería de Navidad 2022.

Este concurso surgió en el siglo XIX en Cádiz y goza de una gran popularidad. El premio máximo, que se conoce como El Gordo, son cuatro millones de euros a repartir entre los décimos que compartan un mismo número, de cinco dígitos.

Cada décimo de este premio equivale a 400 mil euros. Para tener una idea, la cifra máxima equivale a más de $3.600 millones chilenos y el décimo asciende a más de $367 millones.

El sorteo de la Lotería de Navidad 2022 se realizó en el Teatro Real de Madrid, con asistentes vestidos de personajes típicos de la Navidad. Y mientras los niños de San Idelfonso cantaban el número ganador de El Gordo, una mujer captó la atención de los espectadores en las butacas.

La emoción de Perla

Según consignó El País, una mujer de nacionalidad peruana, cesante hace tres años, fue una de las ganadoras de El Gordo, ya que tenía uno de los décimos con el número 05490. Su nombre es Perla y era una de las asistentes al Teatro Real donde se realizaba el sorteo.

Fue tal el caos que se armó, en medio de los curiosos que registraron el momento en sus celulares, que los servicios médicos tuvieron que sacarla del recinto para protegerla del acoso de la prensa. Perla estalló de alegría y emoción cuando se enteró de la gran noticia.

“Voy a comprar una casa y voy a poder darle estudios a mis hijos, que es lo que más quiero. Otra parte será para la iglesia. Yo soy muy católica”, expresó Perla entre lágrimas.

Hace tres años, la mujer había sido despedida de la cafetería del Palacio de La Moncloa, ya que la empresa que la subcontrataba perdió la concesión. Había juntado dinero para comprar más de 90 décimos, en distintas partes de España.

“Sabía que este año me iba a tocar, yo lo soñé. Me voy a quedar en Madrid, amo este país y no voy a regresar a Perú porque la situación está muy complicada”, sentenció Perla.