Messimetral: la curiosa herramienta que mide la distancia entre Canelo y Messi

Las palabras de Canelo Álvarez vía Twitter para Lionel Messi siguen dando de qué hablar, y durante las últimas horas se dio a conocer una página llamada Messimetral, que permite conocer la distancia entre el argentino y el mexicano.

Tras el importante triunfo de la Selección Argentina ante México se viralizó un video que ha generado mucha polémica donde se ve a Messi supuestamente pateando la camiseta del ‘Tri’.

Al menos así lo interpretó el boxeador de 32 años. A través de sus redes sociales criticó la acción del futbolista, asegurando que estaba “limpiando el piso con nuestra playera y bandera“.

La “calculadora”

Pero los tweets de Canelo no llegaron solo hasta ahí, ya que lanzó una amenaza en contra del jugador del PSG. “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!“, escribió.

Bajo este contexto, la agencia de publicidad argentina 20Dedos lanzó una especie de ‘calculadora‘ para medir qué tan cerca se encuentran ambos deportistas.

“Ante esta situación queríamos ayudar desde donde nos toca. Por eso hicimos una plataforma que mide la distancia entre Canelo y Messi para que no se crucen”, explicaron a través de Instagram, presentando la web Messimetral.

¿Cómo utilizar la herramienta?

Esta plataforma es muy fácil de usar; una vez se ingresa a https://messimetral.com/ aparece una fotografía con Leo y Álvarez como si se estuvieran encarando.

Se debe seleccionar ‘Calcular Distancia’, y una vez verifique las ubicaciones, inmediatamente nos muestra un mapa marcando la ubicación de cada uno.

Además, se especifica a cuántos kilómetros están de distancia, señalando el ‘Riesgo de Cruce‘, apelando al peligro que correría el futbolista tras las amenazas del boxeador.