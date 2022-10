Shaquille O’Neal sorprende con su cambio físico y ahora quiere “ser un símbolo sexual”

Shaquille O’Neal lleva un largo tiempo bajo un régimen de dieta y entrenamiento que finalmente va dando resultados, lo que se evidencia en un notable cambio físico que ha llamado la atención.

No cabe duda de que el exjugador de los Lakers es una de las grandes figuras en la historia de la NBA, en todo sentido de la palabra, con un gran impacto a raíz de lo que ha hecho fuera de las canchas.

Ahora, a sus 50 años de edad, el mítico pívot muestra sin tapujos su cuerpo en redes sociales, luciendo el fruto de su trabajo. Hasta ahora, ‘Shaq’ ha perdido más de 30 kilos.

Más allá del esfuerzo realizado para cumplir sus metas, esto tiene un valor agregado si se tiene en cuenta la estampa física del atleta, por lo que los cambios son evidentes.

El objetivo del exjugador

El gigante de la NBA entregó más detalles sobre esto y reconoció que hay una razón detrás. En conversación Impaulsive, el podcast de Logan Paul, se refirió a su pérdida de peso y trabajo muscular, apuntando a un objetivo bastante llamativo.

“Quiero convertirme en un símbolo sexual, así que he estado haciendo ejercicio y realicé una publicación hace un par de semanas y se volvió viral”, comenzó diciendo el actual comentarista de básquetbol.

“Pesaba 401 libras (180kg). Ahora tengo 365 (165kg). Estoy tratando de volver a 345 (156kg). Quiero tener músculos en todas partes”.

Además de la idea de ser un ‘sex symbol’, Shaquille O’Neal tiene en mente “hacer un anuncio de ropa interior” junto a sus hijos, donde pueda exhibir y sacarle provecho a su cambio físico.

Un cambio de vida

Más allá de lo que el exjugador pueda tener en sus exóticos planes, lo cierto es que su nueva visión llegó en un momento clave de su vida, proponiéndose un cambio rotundo.

Hace un tiempo ya había detallado que hace “cardio, 30-40 minutos, luego pecho, brazos, bíceps, tríceps. Un simple entrenamiento de viejo. No puedo hacer todas esas cosas de CrossFit”.

Pero todo esto surge a raíz de del fallecimiento de su hermana y de su colega Kobe Bryant en 2020. “Fue un año realmente malo y no quería hacer nada, solo podía comer y ver Netflix“, reconoció previamente a Men’s Health.

“Vi a un anciano de 70 años con músculos por todos lados y comencé a comer mejor. Solo comía sándwiches —en ese entonces—, para el almuerzo, para la cena y para la merienda“.

“Me di cuenta de que no podía seguir así, quité el pan, el chocolate y las tortas. Ahora solo como frutas, batidos de proteínas, ensaladas, pescado, pollo, espárragos y otras verduras, todo en porciones muy pequeñas. Empecé a ver cosas como un six-pack, que no tenía desde que estaba en Miami en 2006″, agregó.