Brad Pitt se luce como escultor: así luce su primera exhibición artística

Brad Pitt es uno de los actores más reconocidos de Hollywood, con más de dos décadas de carrera sólida, pero hoy hace noticia desenvolviéndose como escultor.

A sus 58 años, habiendo ganado un Oscar recientemente gracias a su participación en Érase una vez en Hollywood (2020) y con importantes trabajos cinematográficos, sigue sorprendiendo con sus dotes artísticos.

Durante los últimos días hizo su debut en una faceta que muy pocos conocían. El actor ahora también suma experiencia en el mundo de la escultura.

El estadounidense participó de una exhibición colectiva en el Museo de Arte Sara Hildén en Tampere, Finlandia. Así, marca un nuevo hito en su carrera.

Las esculturas del actor estuvieron fueron expuestas al público junto a trabajos del músico Nick Cave y el artista Thomas Houseago. Todas las piezas forman parte de una exposición llamada ‘We’ (Nosotros), que estará abierta hasta el 15 de enero del 2023.

Dentro de la exhibición aparecen nueve obras del actor, entre las que destacan una estructura en forma de casa moldeada en silicona transparente y con marcas de disparos.

También está presente el primer trabajo de Brad Pitt como escultor, que sigue la misma temática; titulada ‘House A Go Go‘. Se trata de una casa miniatura hecha de corteza de árbol, toscamente unida con cinta adhesiva.

La estrella de Hollywood conversó con una radio local y declaró que “Para Nick y para mí, este es un mundo nuevo y se trata nuestra primera entrada. Me siento bien“.

Además, a través de un comunicado declaró que “para mí se trata de autorreflexión… Nació de la propiedad sobre lo que yo llamo, un ‘inventario radical del yo'”.

Explicó que busca “ser realmente y brutalmente honesto conmigo y tomar en cuenta a aquellos a los que pude haber lastimado y los momentos en los que me equivoqué“.

Revisa algunas de las obras del actor a continuación:

Brad Pitt’s sculpture, which looks like a dilapidated house, is on display in Tampere House-A-Go-Go (2017), which he assembled from scraps he found on the floor of Houseago’s study. In a work reminiscent of an ancient bas-relief, Pitt has depicted a shooting scene with the help pic.twitter.com/jaxkFk5nkh

— Brad Pitt (@BradPittPlanB) September 18, 2022