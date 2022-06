El pasado miércoles 15 de junio se dio el cierre definitivo a Internet Explorer y durante los últimos días se hizo viral una lápida que construyeron en su honor.

Tras 27 años, Microsoft decidió ponerle fin a una era dándole la baja a uno de los soportes más longevos y recordados. “El futuro del Internet Explorer en Windows 10 está en Microsoft Edge”, declaró el gerente general de la compañía.

Sin embargo, la noticia tuvo impacto y diferentes reacciones. Son millones de personas las que se quedaron con recuerdos de horas y horas navegando por la web en ese navegador.

Es por eso que desde Corea del Sur, Jung Ki-young, quiso rendirle un homenaje a ‘IE’. Medio en broma, medio en serio, construyó una lápida.

El ingeniero de software creó una de las despedidas más especiales. Pasó un mes trabajando en la planificación y diseño, posteriormente gastó 430,000 wones, alrededor de 330 dólares.

Jung aprovechó la ocasión para plasmar esa relación que se fue desgastando con los años entre los cibernautas y el navegador. Junto a la fecha escribió un particular mensaje.

Con el inconfundible logo, el desde (17 de agosto de 1995) y el hasta (15 de junio de 2022), acompañan al epitafio: “Era una buena herramienta para descargar otros navegadores“.

El surcoreano levantó esta lápida para Internet Explorer en la terraza del café de su hermano, en la ciudad de Gyeongju. compartió un par de fotos en Twitter que rápidamente se viralizaron.

Así también pasó con los diferentes clientes que llegaron hasta el local y fotografiaron el recuerdo. Hoy es un atractivo en el lugar y uno de los virales del momento.

“Fue un dolor de trasero, pero yo lo llamaría una relación de amor y odio porque el mismo Explorer alguna vez dominó una era”, señaló Ki-young respecto a Explorer.

“Me ha permitido hacer una broma de clase mundial (…) Lamento que se haya ido, pero no lo extrañaré. Así que su retiro, para mí, es una buena muerte.”, agregó.

Someone built a real tombstone of Internet Explorer in Korea. "He was a good tool to download other browsers." https://t.co/42vnkoQshd pic.twitter.com/ud3SMiyLNp

— Soonson Kwon (@ksoonson) June 15, 2022