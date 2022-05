Corre por tu vida: Los mejores consejos para empezar a correr

En el Ciudadano ADN tuvimos una nueva edición de Corre por tu vida, en donde Karin Yanine nos entregó los mejores consejos para empezar a correr.

“Vamos a hablar de un tema que es recurrente. La gente en la calle me para y me dice ‘yo quiero aprender a correr'”, adelantó la columnista del Ciudadano ADN.

En línea con lo anterior, Karin Yanine que lo primero que una persona debe hacer es preguntarse, ¿por qué quiere correr? “¿Quieres correr para bajar de peso, para meterte en alguna carrera, para mantenerte en forma? Es bueno saber para qué vas a hacer algo”, comentó Karin Yanine antes de comentar los mejores consejos para empezar a correr en conversación con el Ciudadano ADN.

Recomendaciones para correr

“Correr es maravilloso. Tiene puros beneficios positivos, pero tienes primero que saber para qué lo quieres hacer, para que no te desmotives en el camino”, aseguró la comunicadora.

Karin Yanine también señaló que “una vez que uno decida para qué lo quiere hacer, lo que debemos hacer todos es ir al médico y hacerse un chequeo completo”.

“Seguramente tiene un electrocardiograma o un test de esfuerzo, que es lo mínimo porque si va a correr y está enfermo y no tiene idea, le va a durar re poco la motivación”, comentó.

La importancia de los zapatos

En segundo lugar, Yanine aseguró que las personas deben ver dónde van a correr, cómo van a correr y si se tienen zapatillas para esto.

“Lo importante es saber si eres plonador, supinador o neutro, que es la pisada. La pisa si es neutra, es como ‘normal’, supinador es hacia afuera que uno más se carga el borde externo de los pies, o plonador, que es hacia adentro”, explicó.

¿Y cómo saber si uno es supinador o plonador? La columnista del Ciudadano ADN explicó que se tienen que subir los zapatos a la mesa, ante lo que la persona debe agacharse un poco y posar los ojos a la altura de los tacos. “Ahí va a ver dónde están gastados, si están gastados hacia afuera o hacia adentro”, aseguró.

El gran mito de la transpiración

Hay una creencia popular que dice que usar ropa para transpirar produce una baja de peso. Sin embargo, Karin Yanine explicó que esto es solo eso: una creencia.

“Eso no sirve para nada. Es peor, porque eso hace que la transpiración no se evapore. La gente dice ‘uy, baje de peso’, y no. Lo que le bajó es el agua y no solamente el agua, sino que también los minerales que tiene el cuerpo. Si yo sudo mucho, me tengo que rehidratar”, explicó la fanática del deporte.