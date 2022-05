El jardinero Enrique Jiménez estuvo cerca de perder su vida luego de que cortara una palmera de 27 metros de alto. Fue tan peligroso lo que vivió, que este vecino de Santa Ana (ciudad de la provincia de San José en Costa Rica) quedó colgando con su motosierra en la mano tras perder el equilibrio. Y a pesar de la gravedad del accidente, afortunadamente Jiménez no terminó con lesiones graves.

“La palmera estaba muy alta, teníamos unos obstáculos abajo de un techo, no se podía meter una grúa, era la única manera para poder cortarla y que no cayera en el techo había que cortarla a la mitad y la jalamos con el carro”, contó el trabajador a Teletica.

Sin embargo, los planes no salieron como el costarricense esperaba. Incluso, muchos que observaron su accidente pensaron que los días de jardinería Jiménez llegarían a su fin. O que hasta su vida se vería interrumpida a sus cortos 35 años.

“Amarré la motosierra al lado derecho y corto al lado izquierdo, en el primer tiro yo vi que no era tanto, pero en el segundo de no ser por arnés no estaría contando el cuento. (…) En ese momento no piensa nada uno, solo pensaba en volver a la escalera”, relató el jardinero.

Con todo lo aparatosa que fue la caída y a pesar de la sacudida que sufrió, Enrique Giménez solo sufrió heridas leves en uno de los dedos de la mano y en su espalda. De hecho, apenas volvió a acomodarse, siguió con su trabajo.