Fundador de la Academia Motos Chile y el boom de motos en el país: “Una licencia hoy día no es difícil de conseguir, es meramente un trámite”

En el Ciudadano ADN conversamos con Sebastián Moya, fundador de la Academia Motos Chile y embajador de Honda Motos, sobre el boom de las compras de motos en Chile.

¿Cuál es el indicio de esta nueva tendencia entre las y los chilenos? Pues el alza en accidentes de estos vehículos. Respecto al reglamento de los usuarios de motos en Chile, Sebastián Moya explicó que “hoy existe un decreto que ya es antiguo, del año 2001, y que reglamenta todo el uso”.

“Regula cosas que son muy básicas, como el uso de guantes, un casco que sea certificado. Y ya la evolución del casco desde el 2001 a la fecha ha cambiado notoriamente y esas son las cosas que son importantes destacar y recomendar también”, señaló.

En cuanto al aumento de conductores de motos, Moya también aseguró que “una licencia hoy día no es difícil de conseguir, es meramente un trámite“.

“Más allá de eso, va la prudencia y la consciencia que necesitamos todos como conductores”, aseguró.

El casco, un accesorio relativamente nuevo

Hoy en día es difícil concebir a un motoquero que no use casco, principalmente porque es uno de los implementos indispensables. Sin embargo, Sebastián Moya explicó que “la historia del casco no es tan antigua”.

“Estamos hablando que recién el año 53 aproximadamente recién salió a la venta el primer casco y de ahí en adelante empezó a usarse como parte de una moda bien particular, ya que la mayoría era muy escéptico a esto. O sea, ocupar casco era absolutamente algo extraño, algo raro“, relató el fundador de la Academia Motos Chile en conversación con Ciudadano ADN sobre el boom de las compras de motos en Chile.

En línea con lo anterior, el experto añadió que “el piloto bacán andaba sin casco y de ahí empezó a romperse esta regla con todo lo que es la tecnología, la información y a empezar a multiplicarse la cantidad de motociclistas y también los accidentes… ahí empezó a evolucionar el uso del casco”.

“En 2001 se regularon diferentes tipos de cascos, como el tipo jet, que se ve mucho en las calles. Es uno que es abierto, donde tenemos toda la cara expuesta”, explicó Moya.

El peligro del hilo curado

Por otra parte, Sebastián Moya se refirió a las medidas de cuidado para que los usuarios de motocicletas se protejan del hilo curado, algo que según él, “le llama mucho la atención al conductor extranjero, sobre todo a los delivery”.

“Lo desconocen y en Chile es algo que no se ha podido erradicar el tema del hilo curado y pasó a ser sumamente grave”, señaló.

Así, Sebastián Moya expuso que este elemento peligroso “es una de las más cosas que hay que tratar de ir controlando y difundiendo”.

“Ese es el objetivo en cuanto a lo que es la seguridad en la moto y poder disfrutarla”, añadió.