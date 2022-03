Las aventuras de Nicolò Guarrera, el italiano que recorre el mundo a pie

En el Ciudadano ADN conocimos la fascinante historia de un verdadero trotamundos. Tuvimos la oportunidad de conversar con Nicolò Guarrera, un viajero italiano que lleva un año y medio recorriendo el mundo a pie.

“Hay muchísimos motivos que me llevaron a una elección tan radical, pero lo que me gusta más es una pregunta. Me pregunté, ‘si mi vida fuera una obra de arte, ¿iría a verla?’. Pues me contesté que mi vida todavía no cuenta muchas historias, así que tal vez si doy un paseo bien largo por el mundo la voy a encontrar”, relató el viajero.

En línea con lo anterior, Guarrera añadió que “no sé qué significa tener una vida hermosa, así que mientras que doy ese paseo bien largo, ojalá que encuentre esa respuesta”.

El mundo entero bajo los pies de Nicolò Guarrera

El eterno viajero proviene de Italia, de una localidad cercana a Venezia. Su aventura comenzó en Europa y los primeros kilómetros recorridos fueron en Francia y España.

Respecto a cómo lo hace este aventurero para afrontar la caminata, Guarrera explicó que “el secreto” es su compañero de viaje: un cochecito para bebé bautizado “Ezio”, que lleva todo lo que se necesita.

“Teniendo que caminar tanto, tengo que llevar agua, comida, ropa para dormir y todo lo necesario para acampar. Con una mochila eso no se puede pensar, porque tardo muchísimos días en seguir caminando. Así que en ese cochecito llevo de todo, hasta 30 o 40 kilos de cosas. Y así puedo caminar más tiempo”, mencionó.

En cuanto al ritmo de caminata que lleva, el viajero señaló que “lo que hago normalmente es una maratón, o sea 40 kilómetros diarios”.

“Por supuesto, los primeros días fueron como 20, 25, 30 y luego el cuerpo ya se acostumbra”, aseguró.

¿Cómo se financia este gran viaje?

“Tengo tres medios de financiación. El primero son mis ahorros, trabajé en una empresa por varios años y siempre estuve ahorrando. Entonces empecé con algo. En segunda medida, tengo algunos patrocinadores que me ayudan tal vez comprando zapatos y camisetas. Y la mayor parte de mis recursos de hecho llega de las donaciones que hacen las personas”, explicó el italiano.

Acto seguido Guarrera añadió que “incluso en Chile, recorriendo el Desierto de Atacama, muchísimas personas me ayudaron aún con comida, bebida y hospedaje”.

En tanto, el errante italiano explicó que hasta el momento ha caminado 10 mil kilómetros, y ha gastado seis pares de zapatos, pues cada uno le dura un promedio de entre 1000 1500 kilómetros.

Las aventuras de este osado viajero se pueden seguir a través de su cuenta de Instagram y de su sitio web.