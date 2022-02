“Me desperté ayer por la mañana y vi que Rusia había invadido Ucrania. Uno se pregunta qué puede hacer“, dijo Bob Quay, propietario del Bob’s Bar en Michigan.

“Estados Unidos, obviamente, está poniendo sanciones. Pensé que yo también pondría sanciones”. Y fue así como decidió eliminar de su carta de tragos el vodka ruso Stolichnaya y reemplazarlo con el ucraniano Vektor.

Esta sería una de las nuevas formas que cantineros y bartenders habrían encontrado para sancionar al país gobernado por Vladimir Putin luego de la invasión territorial a Ucrania, eliminando completamente el licor ruso de sus estantes y privilegiando las marcas ucranianas.

Quay señaló que la medida “fue todo un éxito. Ha llegado gente que nunca antes había estado en el bar”.

Pero no es el único que ha implementado este sistema de apoyo a Ucrania. El resort de ski Magic Mountain ubicado en Vermont difundió un video a través de Twitter donde uno de sus empleados bota por el desagüe una botella de vodka Stolichnaya.

“Lo siento, aquí no servimos productos rusos”, comenta el trabajador en el video.

Sorry @Stoli lovers. No more.

🇺🇦🇺🇸 pic.twitter.com/5y2TWP8feK

— Magic Mountain (@SkiMagicVT) February 24, 2022