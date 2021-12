¿Es posible bloquear a alguien de forma “silenciosa” en WhatsApp?

Bloquear un contacto en WhatsApp podría generar mucha polémica, ya que las personas se pueden enterar muy rápido que fueron bloqueadas. Para evitar este problema, existe una opción: hacerlo de forma “silenciosa”. Sigue los siguientes pasos y evitarás discordias.

Pasos para bloquear a alguien de forma silenciosa en WhatsApp

Realmente, es un truco, se trata de una función que tiene WhatsApp y no necesitarás instalar ninguna otra aplicación. Esto servirá para “mutear” a determinado grupo o contacto, y no te llegarán notificaciones molestas cuando estés ocupado.

En este sentido, debes hacer lo siguiente:

Primero, selecciona la opción “silenciar” y luego, “para siempre”. Esto se encuentran en la pestaña superior derecha.

y luego, Esto se encuentran en la pestaña superior derecha. Luego, pulsa en “archivar” la conversación, y listo.

la conversación, y listo. De esta manera, no lo verás en los chats y no recibirás notificaciones de esa persona molesta.

De esta manera, pudiste bloquear un contacto o grupo, sin la necesidad de que se den cuenta que están bloqueados.

Vale la pena destacar que como no se trata de un bloqueo, el contacto seguirá viendo tu foto de perfil, y podrá seguir escribiéndote, sin embargo, tú no verás ninguno de sus mensajes, ya que seguirá archivado. Si definitivamente no quieres seguir en contacto con esa persona, puedes proceder a bloquearlo.

WhatsApp Messenger es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes, propiedad de Meta, la empresa de tecnología de Mark Zuckerberg, quien además, es dueño de otras aplicaciones muy famosas como Facebook e Instagram.

De hecho, esta aplicación tiene más de 2 mil millones de cuentas activas alrededor del mundo, y sobre todo en Latinoamérica, es una de las plataformas más utilizadas para la comunicación entre usuarios. Por esta razón, desde la compañía Meta, siempre buscan hacer actualizaciones que optimizan frecuentemente todas sus funciones.