Cristiane Galera, la modelo que se casó con ella misma y ahora se pide el divorcio

La modelo brasileña Cristiane Galera se volvió tendencia recientemente porque confesó que se divorció, luego de 90 días casada con ella misma. Según sus declaraciones, la mediática conoció a una persona que la hace creer en el amor en pareja.

En este sentido, Cristiane Galera se hizo viral este mismo año a través de las redes sociales al revelar que se casó con ella misma, y comenzó a promover entre sus seguidores la “sologamia”. Sin embargo, su matrimonio duró tan solo 90 días.

Sobre su matrimonio

En la publicación de Cristiane Galera, donde contó que se casó con ella misma, indicó: “¡Sí, gente, es verdad! Entré en la ola de Sologamia y resolví casarme”, comenzó diciendo la modelo brasileña en su cuenta de Instagram. Además agregó:

“¡Estoy celebrando o teniendo mi propio amor y quiero inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima! ¡¿No has pensado que es este éxito de moda ?!”. Asimismo, Sobre la promoción de la sologamia, reveló: “Estoy recibiendo múltiples mensajes de hombres y mujeres del mundo, queriendo casarme conmigo… Es una pena, porque no me vas a divorciar de mí misma”.

Finalmente, Cristiane Galera explicó a sus seguidores en esa publicación: “Sologamia para los que no saben es el Matrimonio de una persona consigo mismo… Ahora quiero que todos me den sus felicitaciones”.

El divorcio con ella misma

Pese a su emoción por casarse con ella misma, la modelo recientemente anunció que ya se pidió el divorcio, tras 90 días casada. Recientemente, Cristiane Galera anunció que ya está lista para terminar su compromiso consigo misma, en vista de que conoció a alguien muy especial.

En este sentido, la mediática explicó que ahora una persona la hace creer en el amor de pareja, sin dar detalles de su nueva relación. Para finalizar, admitió que ha madurado en ese aspecto de su vida.

