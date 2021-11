Experto definió cuánto vale la casa de Los Simpson: es más cara de lo que parece

Una curiosa investigación realizó un corredor de propiedades al averiguar el valor monetario de la casa de Los Simpson.

En efecto, el experto Nathan Garret, cofundador del grupo inmobiliario Garretts Real State, decidió embarcarse en la tarea de descubrir la cifra.

Para ello, el profesional oriundo de Kentucky (Estados Unidos) descubrió que la casa ocupa un espacio de 204 mt2. Además, basándose en los detalles de la serie, definió que tiene 4 dormitorios, dos baños y medio, un subterráneo, entretecho, sauna y casa del árbol.

Esto, además de suponer que la propiedad fue construida antes de 1989, lo que le da un valor extra. Según un capítulo específico de la serie, Homero, Marge y un pequeño Bart llegaron antes del nacimiento de Lisa.

“Honestamente, no me di cuenta de lo grande que era la casa. Después de investigar, me sorprendió un episodio en el que Marge descubre un sauna oculto en el sótano, es una ventaja para que la casa tenga mayor valor”, expresó en conversación con Las Últimas Noticias.

¿Cuánto cuesta la casa de Los Simpson?

Para definir el valor, Nathan Garret usó una réplica de la casa de Los Simpson de 1997, que elaboraron los creadores de la serie.

Para restarle algunos números al precio, también consideró el deterioro de la propiedad. “Hemos visto lo torpe que puede llegar a ser Homero, por lo que tuve en cuenta que la vivienda podría no estar en las mejores condiciones y tener falta de mantención”, dijo el experto.

El último dato a considerar fue la ubicación. Ante esto, el corredor de propiedades situó la casa en Springfield de Oregón (Estados Unidos). Cabe señalar que una de las dudas más frecuentes de los fanáticos es precisamente dónde queda la ciudad de Los Simpson.

“En Oregón una casa promedio cuesta 381 mil dólares, mientras que en Miami Dade sale 406 mil 500 dólares y, en Los Angeles, 901 mil 500 dólares”, dijo.

Finalmente, considerando lo anterior, el tasador definió el valor: 449.900 dólares, o sea, $372.742.150 pesos chilenos.

“Me sorprendió un poco porque el precio de venta promedio de una casa en Estados Unidos es de 350 mil dólares. Esta es un poco más cara que el promedio”, concluyó el experto.