Estudio alertó sobre tormenta solar que podría colapsar internet por meses

Un estudio denominado como “Supertormentas solares: planificación para el apocalipsis de Internet”, es el que desarrolló la profesora adjunta del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de California, Sangeetha Abdu Jyothi, donde plantea que una tormenta solar masiva podría causar cortes de Internet a gran escala en todo el mundo durante varios meses.

1/ A global Internet outage lasting weeks! Can that happen? My paper "Solar Superstorms: Planning for an Internet Apocalypse" at #SIGCOMM'21 takes the first look at an important problem that the networking community had been overlooking until now: https://t.co/GROp6hf97c — Sangeetha Abdu Jyothi (@sangeetha_a_j) July 29, 2021

La investigación, presentada en la conferencia internacional de comunicaciones SIGCOMM 2021, detalla que las tormentas solares son grandes masas de partículas magnetizadas, las cuales viajan por el espacio hasta llegar a la Tierra, lo que a su vez puede provocar daño en diversos dispositivos eléctricos.

Los aparatos que pueden llegar a ser afectados son desde grandes transpondedores de energía, los cuales son fundamentales para las operaciones de las redes eléctricas, hasta los repetidores o amplificadores que son parte medular de las redes de comunicación de la fibra óptica.

2/ A Coronal Mass Ejection (CME) involves the emis­sion of electrically charged matter and accompany­ing magnetic field into space. When it hits the earth, it interacts with the earth's magnetic field and produces Geomagnetically Induced Currents (GIC) on the crust.

[Image: NASA] pic.twitter.com/BO910bko5S — Sangeetha Abdu Jyothi (@sangeetha_a_j) July 29, 2021

“La mala noticia es que se puede esperar que gran parte de Internet se vea gravemente afectada, sufriendo interrupciones potencialmente generalizadas y a largo plazo en caso de un evento de CME (tormenta solar) masiva”, señala la profesora adjunta del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de California.

Cabe destacar que una llamarada solar en septiembre de 1859 provocó en Carrington, en Estados Unidos, daños en la incipiente red de telégrafos. Otro registro, 130 años después, en 1989, indica que este mismo fenómeno colapsó la red eléctrica en toda la provincia de Quebec, en Canadá.

9/ Consider the most vulnerable long-distance submarine cables for example. They are concentrated in higher latitudes, particularly between the US and Europe. [Image: https://t.co/apN3mdrFlS] pic.twitter.com/nyHusQHNVB — Sangeetha Abdu Jyothi (@sangeetha_a_j) July 29, 2021

“Este documento sirve como una llamada de atención para que nuestra comunidad estudie el impacto de las tormentas solares masivas y cómo prepararse. Dado su potencial de cortes de Internet a largo plazo y a escala global, esta es una área de investigación importante para nuestra comunidad, y el documento proporciona un excelente punto de partida para la investigación de seguimiento”, indica Abdu Jyothi.