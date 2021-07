Hombre japonés de 51 años casi muere luego de masturbarse

Un hombre japonés de 51 años sufrió un accidente cerebral luego de eyacular mientras se masturbaba.

Según consignó el medio internacional The Daily Mail, la persona cuya identidad no ha sido revelada, solía masturbarse varias veces al día. De acuerdo al Servicio Nacional de Salud de Inglaterra (NHS), un accidente cerebral podría ocasionarse debido a tener relaciones sexuales, toser, e incluso ir al baño.

¿Cómo fue la sintomatología que tuvo el hombre que sufrió este accidente luego de masturbarse? De acuerdo al medio inglés, la persona eyaculó y luego comenzó a sentir repentinos dolores de cabezas agudos, los que fueron seguidos por vómitos.

Así, el hombre que tuvo estos problemas luego de masturbarse, se dirigió hacia un centro asistencial de salud: el hospital universitario de la ciudad de Nagoya.

El diagnóstico de los médicos

Una vez que el japonés llegó al centro médico, los doctores se dieron cuenta de que su presión arterial estaba baja y que el individuo presentaba problemas de orientación, dos signos reveladores de un derrame cerebral.

Ante este eventual diagnóstico, los profesionales de la salud realizaron una tomografía computarizada en su cerebro para encontrar la causa raíz de sus síntomas.

Los resultados del examen revelaron que el hombre había sufrido una hemorragia subaracnoidea, un tipo de accidente cerebrovascular potencialmente mortal causado por la rotura de un vaso sanguíneo en el cerebro.

Sin embargo, el japonés de 51 años pudo sobreponerse a la experiencia: fue dado de alta en un estado “excelente” luego de casi dos semanas internado en el hospital.

¿Por qué el hombre sufrió un derrame cerebral luego de masturbarse?

El caso médico fue publicado por el doctor Masahiro Oomura y sus colegas en un artículo del Journal of Stroke and Cerebrovascular Disease, una revista académica bimestral, el cual no ofreció ninguna explicación detrás del accidente cerebral que sufrió el individuo.

Sin embargo, el NHS dice que las hemorragias cerebrales pueden ocurrir como resultado del esfuerzo físico, como levantar algo pesado o tener relaciones sexuales.

Cifras de derrames cerebrales

En el Reino Unido hay alrededor de 4.800 casos de hemorragias subaracnoideas cada año, las que son más comunes en personas de entre 45 y 70 años, según plantea el NHS.

Por su parte, en el panorama chileno también hay cifras a destacar. Según un documento del Minsal denominado Modelo de gestión de la red neurológica en la atención de las personas con ataque cerebrovascular (ACV), solo en el año 2019 “1.942 pacientes FONASA fueron hospitalizados por un ACV en el extrasistema vía Ley de Urgencia”.

Además, de acuerdo a 24 Horas, la tercera causa de muerte en Chile son las enfermedades cerebrovasculares.

Finalmente, según el reporte del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) publicado en el mes de junio, hubo un total de 10528 defunciones en nuestro país a causa de este tipo de afectación entre los años 2020 y 2021.