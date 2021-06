“¿Me ayudan a ubicarlo?”: Fernando González quiere conocer al “bombardero de Lo Prado” que trató de repeler asalto

Durante las últimas horas se conoció el caso de un grupo de vecinos que intentaron repeler un asalto a una madre con su hijo en el entretiempo del partido de Chile contra Argentina en el marco de la Copa América en la comuna de Lo Prado, el pasado lunes, llamando la atención del extenista Fernando González.

Uno de los hombres en el lugar utilizó una particular técnica para tratar de detener el robo: tomó las botellas que había comprado en una botillería cercana y las lanzó al vehículo, acto que le hizo quedarse con el apodo de “el bombardero de Lo Prado”.

Marcelo Hormazábal relató a los medios su experiencia buscando detener el asalto, lo que, en la noche, vio el mismísimo “bombardero de La Reina”, Fernando González, comentándolo posteriormente en sus redes sociales, captando la descripción “tenística” que ofreció el testigo.

“Por favor no haga lo mismo que el bombardero de Lo Prado. Gracias por el saludo!”, escribió el deportista, agregando un particular ofrecimiento. “Quiero reponerle las chelas que perdió. Me ayudan a ubicarlo?”, le pidió a sus seguidores en Instagram, iniciando una campaña que le valió felicitaciones y recuerdos de sus grandes momentos deportivos.

“Stepanek agradece que no fue seco en el hocico”, “más que un pack se merece un barril de chelas”, “esas chelas eran pa’ un Drop Shop y terminaron en un Drive”, “modelo a seguir hasta pa repeler asaltos. Así de crack don Feña”, fueron parte de los comentarios que recibió.