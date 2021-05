Perrita esperó a su dueño por largos minutos afuera de un centro de votación mientras emitía su sufragio

Una particular historia dejó este domingo electoral en uno de los centros de votación en el país.

Resulta que un hombre llegó junto a su mascota a emitir su sufragio al Liceo de Aplicación en el Barrio República, llamando la atención de todos quienes se encontraban en el lugar, ya que su perrita lo esperó por largos minutos afuera del recinto.

“Se llama Macarena, tiene 12 años, es un perrito muy fiel. Me admiró por ella porque me dicen ‘oye Macarena ‘y son gente que nunca la había visto. Ella está acostumbrada, ya que yo puedo entrar a cualquier local y ella me espera tranquilamente”, sostuvo su amo, Jorge Garlan.

Por su parte, una facilitadora del centro de votación detalló cómo fue el particular hecho: “Lo que pasa es que él llegó y le dijo que lo esperara y ella lo estuvo esperando como 10 minutos. Estaba ansiosa y dándose vueltas. Ha sido lo más intenso que ha pasado en estos días”, sostuvo entre risas.