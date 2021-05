“¡Una señora se llevó mi carnet!”: El elocuente relato de la confusión que se registró en un local de votación

Un carnet de identidad fue el protagonista de una curiosa anécdota que quedó registrada este sábado durante el primer día de jornada electoral.

El hecho ocurrió en el Colegio Alemán de Santiago, ubicado en la comuna de Vitacura, donde una mujer -de nombre Bárbara- contó a CHV Noticias lo que le ocurrió de una forma muy elocuente.

Según consigna Los40, la mujer acudió a votar a eso de las 14:00 horas. Pero en ese momento había varios adultos mayores, por lo que la preferencia en la fila era para ellos.

Luego de un rato, y de que los y las vocales de mesa notaron que llevaba un rato esperando, la hicieron pasar.

“Pasé, tomé las papeletas y entré a votar. Saqué mi lápiz y se me había reventado. Me dieron un lápiz nuevo, voté, salí… Y no estaba el carnet, y yo grité: ¡Una señora se llevó mi carnet!”, continuó Bárbara en su relato.

Luego, comentó que “se comenzaron a mirar las vocales y varias personas de la fila. ¿Y qué pasa con esto? Esta es información nueva…”

Posteriormente, pidió buscar al jefe de local para que alguien pudiese responder ante lo ocurrido.

Ante la confusión, se acercó al encargado, quien le propuso esperar a que la señora que se había llevado el carnet de identidad se diera cuenta.

“Es que la señora no se dio cuenta que se llevó el carnet“, le respondió Bárbara al encargado, por lo que esperar no era la alternativa.

Feliz término

Otra propuesta que le hizo la mujer al jefe de local era averiguar la dirección de la persona y que ella misma se hacía cargo de ir a buscar su cédula de identidad.

Ante la sugerencia, accedieron y buscaron los datos que ya tenían. La contactaron, regresó e hicieron el intercambio.

Sin embargo, lo que más llama la atención fue la elocuencia del relato, que recuerda a la llamada “madre leona”.