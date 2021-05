¿Más de siete vidas? El impresionante salto de un gato desde un quinto piso escapando de un incendio

Bajo el mensaje “nueve vidas para un gato“, el departamento de bomberos de la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, publicó en su cuenta en la red social Twitter el impresionante registro en video de un felino escapando de un incendio saltando desde un quinto piso.

La alusión al mito de que los gatos tienen más de una vida es justamente porque el animal no duda en asomarse a la ventana del edificio y saltar, cayendo de pie y escapando rápidamente del lugar.

“El gato cae al pasto y se aleja“, agrega el mensaje que rápidamente se viralizó en las redes sociales y que acumula más de seis mil “me gusta” y 227 comentarios.

En tanto, el incendio no dejó personas heridas, y en otro mensaje los bomberos aclararon que el gato que escapó se encuentra con vida y en buen estado.

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z

Still and box 65th and Lowe multistory building. Now struck out. Fire on five. One cat jumped from window and survived.

— Chicago Fire Media (@CFDMedia) May 13, 2021