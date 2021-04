La historia de adulta mayor que dirige el tránsito en Melipilla porque con su baja pensión no le alcanza para vivir

La situación de Amalia Arriagada, una mujer de 82 años que trabaja dirigiendo el tránsito, debido a que su baja pensión no le alcanza para vivir, se hizo viral luego que dieran a conocer su historia en redes sociales.

Fue una joven llamada Daniela Lavalle que la vio en su lugar de trabajo y decidió ayudarla compartiendo lo que hacía, la que fue publicada en la cuenta de Instagram @amigodecalle.

La anciana recibe una pensión de $150 mil y vive en la comuna de Melipilla junto a su esposo de 101 años, una hija epiléptica e insulino dependiente y su bisnieto de apenas seis años.

En conversación con 24 Horas, Arriagada contó que a su nieto se le ocurrió que podría dirigir el tránsito, y que un vecino le regaló un cartel. Así comenzó a trabajar frente a su hogar, al lado de un paso nivel, logrando sustentar a su familia desde hace 4 meses.

“De primera, era una vergüenza única. No me animaba a levantar la mano. El temor al qué dirán. Al segundo día ya no y al tercer día menos, porque empezaron altiro a darme”, relató.

Luego que se viralizó la publicación donde contaban su historia, algunas personas le han depositaron en su CuentaRut, y otros llegaron con mercadería hasta su casa, la que la adulta no dudó en compartir con su amiga y vecina.

Ayuda de Farkas

Este viernes el magnate minero Leonardo Farkas anunció en sus redes sociales que ayudaría a Amalia.

“Seguidores me informan de la Sra. Amalia, trabajando a los 82 años en la calle por su pensión miserable. Debemos proteger entre todos a los adultos mayores. Por favor, búsquenla y díganle dónde le deposito $1 millón para mejorar en algo su calidad de vida“, escribió el filántropo en Twitter.

Los datos de la CuentaRut de la mujer son:

Amalia Arriagada Moraga

Rut: 4.404.210-k

Seguidores me informan de la Sra. Amalia, trabajando a los 82 años en la calle por su pensión miserable.

Debemos proteger entre todos a los adultos mayores.

Por favor búsquenla y díganle dónde le deposito 1 millón para mejorar en algo su calidad de vida.

Leonardo Farkas #CHILE pic.twitter.com/v1e6g4MPhk — leonardofarkas (@leonardofarkas) April 30, 2021