Beyoncé y Garbage reaccionaron a la muerte de Ma’Khia Bryant, una joven afroamericana asesinada por la policía

Beyoncé y Garbage reaccionaron a la muerte de una joven afroamericana de 16 años que fue asesinada a tiros por la policía de Ohio, Estados Unidos.

El trágico incidente se produjo luego de que Derek Chauvin, oficial de policía acusado del asesinato de George Floyd en mayo de año pasado, fuera declarado culpable.

Según imágenes compartidas por la policía de Columbus, los disparos se produjeron cuando Ma’Khia, armada con un cuchillo, intentó agredir a dos mujeres.

Tras increparla y darle muerte a la joven, la policía se defendió diciendo que el uso de fuerza letal por parte de las autoridades está permitido en ese estado.

Horas después de su asesinato, artistas como Beyoncé, Garbage y Justin Timberlake reaccionaron a lo sucedido, condenando a los policías por su brutalidad.

Revisa aquí algunas publicaciones:

16 year old Ma’Khia Bryant murdered by police in Columbus Ohio. This is beyond sad.

Not even 3 hours later. #MakiyahBryant . Damn. https://t.co/233KwHw5Uo

Say her name, #MaKhiaBryant .

Makiyah Bryant . A 15 year old schoolgirl. Shot dead today by a Columbus, Ohio Cop. Arrest him tonight and stop killing black kids.

her name was ma’khia bryant https://t.co/jnCLjCWSj4

ACAB

ABOLISH THE FUCKING POLICE.

the same day we “celebrate” a verdict for another loss that should’ve never happened, a Black child is murdered.

ABOLISHMENT IS THE ONLY ANSWER.

💔💔💔💔💔 #MAKHIABRYANT https://t.co/CdGdefooeE

— Kehlani (@Kehlani) April 21, 2021