Desafío médico: Mujer de 61 años no deja de orinar alcohol

Una mujer de 61 años de Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, presentó una rara condición donde fermenta levadura en su vejiga de manera natural, expulsando etanol por la uretra. Es decir, orina alcohol.

Los médicos descubrieron dicha condición cuando la mujer acudió a un centro médico para inscribirse en la lista de espera por un hígado. Los test de orina dieron altos niveles de etanol, lo que hizo pensar a los especialistas que la paciente estaba escondiendo un problema con la bebida, pese a que ella negaba siempre haber consumido.

Finalmente, los doctores del centro descubrieron que había levadura fermentando azúcar en su vejiga. La levadura en cuestión se identificó como Candida glabrata, que se encuentra normalmente en el cuerpo, pero nunca en esa concentración.

Desafortunadamente, los esfuerzos por eliminar la levadura no fueron exitosos, quizás por una diabetes mal trata que tenía la paciente. Debido a la particular situación, decidieron ingresarla a la lista de transplantes, aunque en el informe no se explica qué ocurrió después.

Mientras investigaban el caso, los científicos encontraron a otra persona que padecía el mismo problema. Dicha persona había presentado los síntomas luego de haber fallecido, por lo que la mujer de Pittsburgh se convirtió en la primera humana con vida en producir etanol y de quien se tenga registro.

Esta afección es parecida al síndrome de fermentación del intestino, donde el alcohol es generado en el interior del cuerpo y la persona afectada se encuentra en constante estado de ebriedad, sin haber consumido licor. Cabe destacar que ambas condiciones son extremadamente raras.