A Quique Neira lo mordió una araña: “Es una roncha ‘maomeno’”

El músico Quique Neira usó Twitter y cuatro palabras para comunicar una emergencia doméstica: “Me picó una araña”.

Me picó una araña. — Quique Neira (@QuiqueNeira) March 25, 2021

La respuestas a ese primer mensaje del ex Gondwana no se hicieron esperar y tampoco las alusiones al consumo de marihuana.

Pongale nombre al nuevo súper héroe 🦸‍♂️ pic.twitter.com/vkCxNpVS3A — Cako (@Ricardo_dm1) March 25, 2021

Sin embargo, pasaron las horas, y Neira se mostró más preocupado: “La picadura de araña se me está poniendo afiebrada, está hinchada la zona de la picadura y me duele un poco. Es una roncha maomeno. Alguien que entienda de esto que me pase algún dato, remedio casero… Par favaaaaar!!”

La picadura de araña se me está poniendo afiebrada, está hinchada la zona de la picadura y me duele un poco. Es una roncha maomeno. Alguien que entienda de esto que me pase algún dato, remedio casero…

Par favaaaaar!!

🙏🏽#SpideRas — Quique Neira (@QuiqueNeira) March 26, 2021

Al cerrar su día en redes sociales, el compositor avisó que acudiría al médico. “Mañana temprano me voy a urgencias. Les agradezco a todos las respuestas y la voluntad de ayudarme”, escribió.