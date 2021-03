La emotiva carta que Miley Cyrus le escribió a Hannah Montana por su aniversario N°15

Este jueves 24 de marzo se cumplieron 15 años desde el lanzamiento de Hannah Montana en Disney Channel, por lo que millones de personas celebraron esta ocasión.

Una de ellas fue la mismísima Miley Cyrus, quien, a través de sus redes sociales, compartió la carta que le escribió a mano al personaje que la llevó a la fama cuando tenía 13 años.

“Hola Hannah. Ha pasado un tiempo”, partió escribiendo. “Quince años para ser exactos. Desde la primera vez que deslicé ese flequillo rubio sobre mi frente en el mejor intento de ocultar mi identidad. Luego me metí en una bata de rizo rosa con las siglas ‘HM’ deslumbrantes sobre el corazón. No sabía entonces… que ahí es donde vivirías para siempre. No sólo en el mío, sino en el de millones de personas de todo el mundo. Aunque se te considera un ‘alter ego’, en realidad, hubo un momento en mi vida en el que tenías más de mi identidad en tu guante que yo en mis propias manos.”, agregó.

“Experimenté el enamoramiento por primera vez en esos años“, añadió, señalando que “llena de vergüenza, tuve mi primera regla en un par de capris blancos el día en el que un ‘chico guapo’ me invitó a almorzar. En lugar de eso, lo pasé en el baño con mi madre sollozando y luchando por encontrar un par de vaqueros limpios”.

“Tienes todo mi amor y máxima gratitud”, continuó. “Darte vida durante esos seis años fue un honor. Estoy en deuda no sólo contigo, Hannah, sino con todos los que creyeron en mí desde el principio. Todos tenéis mi lealtad y mi más profundo agradecimiento hasta el final… Te quiero Hannah Montana. Por siempre, Miley“, cerró.