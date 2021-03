¿Cuánto cuesta un tuit?: fundador de Twitter puso a la venta el primer mensaje de la red social

Jack Dorsey, directo ejecutivo y fundador de Twitter, abrió una subasta por el primer mensaje escrito en la red social.

“Just setting up my twttr” (“Sencillamente configurando mi twttr”), dice el texto publicado en la cuenta de Dorsey, en marzo de 2006.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

La subasta fue abierta en el sitio “Valuables“, donde la gente puede hacer sus ofertas por el mensaje. Justin Sun, fundador de TRON, plataforma para el uso de criptomonedas, ofreció dos millones de dólares.

I have updated my offer to 2 million USD:https://t.co/A8PYPTns76 @cent — Justin Sun🌞 (@justinsuntron) March 6, 2021