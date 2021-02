Brandon Flowers de The Killers será operado tras sufrir fuerte caída en bicicleta

Brandon Flowers, el vocalista de The Killers, deberá ser operado tras sufrir un fuerte accidente en bicicleta.

Según contó en Instagram, sufrió un desgarro en el labrum de su hombro derecho, “así que en unas semanas pasaré por el quirófano”.

Además, el estadounidense reveló que tendrá que mantener ese mismo hombro inmovilizado durante seis semanas, lo que podría, junto con la pandemia, evitar que el grupo lleve a cabo la gira planeada por Reino Unido en mayo y junio.

Sin embargo, Flowers agregó que no planea quedarse quieto, revelando que The Killers está trabajando en su nuevo álbum, el sucesor de Imploding the Mirage (2020).