“¿Podrían esperar un poco?”: Carta de un marino de Inglaterra llegó 77 años después a su destino

Más de siete décadas pasaron para que una postal llegara a la dirección que fue enviada. Esa es la historia de un marino inglés quien, en la Segunda Guerra Mundial, envió una tarjeta dirigida a su familia que llegó, exactamente, 77 años después.

El autor del mensaje fue Bill Caldwell, un soldado de 18 años quien mandó la imagen cuando formaba parte del crucero HMS Raleigh en Torpoint (Cornualles, Inglaterra), cuenta el medio inglés Daily Mail.

Bill envió la postal a su tío Fred en 1943 pero recién llegó hace tres días a la dirección del hombre, que falleció hace unos años. Es más, Bill también murió hace 25 años. Por lo anterior, fue finalmente su pariente Jack Elomaa quien se encontró con la particular carta en su correo.

“Bueno, por fin estoy vestido de azul. No pensé que fuera a ser así, no tienes mucho tiempo para estar solo, ¿verdad? Pero me gusta. Les escribiré una carta a todos cuando tenga la oportunidad, así que ¿podrían esperar un poco? Me quedan 19 semanas aquí todavía. Denle mi amor a todos. Con cariño, Bill”, dice el papel, en donde se ve el mensaje escrito en gris.

Al reverso, se ve una foto de más de una decena de uniformados marchando.

Los seis hijos del remitente de la postal pudieron ver la foto, la que probablemente había sido olvidada por su padre. “Fue lo más surrealista un viernes por la noche leer de repente una postal que papá había escrito hace 77 años cuando estaba entrenando para ser marinero “, dijo su hija Joanna Creamer al medio británico BBC.

Respecto al motivo del excesivo retraso en la entrega del correo, desde el servicio de mensajería Royal Mail dijeron al citado medio que probablemente alguien la había recibido por error y volvió a enviarla.