Baterista de SOAD, John Dolmayan, defendió a Gina Carano por su alusión al Holocausto

John Dolmayan, el baterista de System of a Down, defendió públicamente a la actriz Gina Carano luego de ser despedida de The Mandalorian.

LucasFilm decidió sacar a la intérprete de la producción debido a los “abominables e inaceptables” comentarios que ha hecho en sus redes sociales.

Uno de los que más llamó la atención fue que Carano aseguró que ser republicano en Estados Unidos, en la actualidad, es como ser judío en la Alemania Nazi.

A raíz de esto, el músico de SOAD compartió un post donde apoya a la actriz, señalando que “se necesita mucho coraje para poner en riesgo tu carrera por tus convicciones”.

“La historia recordará a personas como Gina Carano”, cerró, generando debate entre sus fans.