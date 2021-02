¡Qué lindo detalle! Pixar le envió un hermoso regalo a Studio Ghibli

La cuenta oficial de Twitter de Studio Ghibli compartió en un posteo el bello regalo que Disney Pixar les envió.

En la imagen que subieron, se ve que es un cuadro que tiene en su centro a Sullivan y Mike Wazowski de Monster Inc, y a Totoro, mientras recrean una de las escenas más populares de Mi vecino Totoro.

Pero eso no es todo, ya que en los bordes del presente hay bocetos que mezclan ambos universos. encontrándonos con personajes como Buzz y Woody de Toy Story o el abuelito que jugaba ajedrez en el corto que aparece en Bichos, así como también el avión de Porco Rosso o unos kodamas de La Princesa Mononoke, entre otros.

Recordemos que en 2014, el en ese entonces director artístico de Pixar, John Lasseter, confesó que “cuando estás estancado, en Pixar o Disney, reproduzco uno o dos clips de una película de Miyazaki, solo para encontrar inspiración“.

ピクサーのスタッフから、宮崎さん宛てに送っていただいたメッセージボードです。

This is a message board sent to Miyazaki-san from Pixar staff. pic.twitter.com/Qh9x9zOkWu

— STUDIO GHIBLI (@JP_GHIBLI) February 5, 2021