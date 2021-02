Sensual Spiderman y la muerte de malabarista baleado por carabinero: “A los artistas callejeros nos tratan como delincuentes”

Gran conmoción ha generado la muerte del malabarista baleado por un carabinero en la ciudad de Panguipulli, y nuevamente la institución policial está en tela de juicio. El Sensual Spiderman, reconocido artista callejero de la capital, se refirió al fatal suceso, criticando el accionar del uniformado y asegurando que él y sus colegas de dicho ámbito siempre se han visto perjudicados frente a las fuerzas armadas.

Sobre la muerte del joven, en conversación con ADN aseguró que vive de manera muy particular el duelo. “A diferencia de todos los casos, he tenido dos conexiones especiales con los asesinatos de parte de las fuerzas armadas en general, porque la vez anterior fue por Romario Veloz, el ecuatoriano chileno que mataron allá en La Serena. Ahora, me encuentro con este caso que también tiene una conexión directa con artistas callejeros”, explicó.

En esa línea, confesó sentirse realmente afectado por lo ocurrido. “Me siento súper mal, me siento muy identificado con él. No puede ser que porque te niegues a una identificación te entren a balazos. No hay por dónde, abuso de poder en su totalidad”, expresó el bailarín.

Por otra parte, hizo un llamado a no justificar más el accionar del carabinero: “PDI ya hizo una declaración, no se le tiró encima, él estaba huyendo. Ya está, para todos los que estaban hablando pestes de él, no fue así, el ángulo del video que se viralizó hace ver que él se le tiró encima, y no es así, él estaba huyendo”.

Además, aseguró que existe una muy negativa imagen de los artistas callejeros. “Siempre hemos estado ahí, con el pie de que ‘no pagan impuestos’, ‘es ilegal’, ‘nadie los quiere ver‘, cuando somos el adorno, la parte jocosa de cada país y ciudad, somos los que le ponemos el toque de magia a la parte urbana, a una ciudad tan sobria”, detalló.

“Somos ‘ilegales’, ‘callejeros’, prácticamente nos tratan como delincuentes. A mí me llevaron preso por bailar en el metro, eso fue totalmente ilegal. Lo que acaban de hacer y lo que siempre han estado haciendo ha sido ilegal contra los artistas callejeros, ellos son los ilegales“, sentenció el Sensual Spiderman.