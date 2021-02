Rapero Lil Uzi Vert se implantó un diamante en la frente: es más caro que todos sus bienes

Una extravagante modificación corporal es la que realizó el rapero Symere Woods​, conocido como Lil Uzi Vert, quien se implantó un diamante en la frente.

Según contó hace algunos días en su cuenta de Twitter, antes de incrustar la piedra en su rostro, ya llevaba cuatro años pagando la pieza. “Fue la primera vez que vi un diamante rosa natural real”, dijo el rapero de 26 años sobre lo que le cautivó de la joya.

Por la misma red, luego reveló que el diamante tiene un valor que asciende a los 24 millones de dólares, o sea, cerca de 18 mil millones de pesos chilenos. “Muchos ‘M’ (millones) en mi cara”, alardeó el rapero que además contó que la piedra vale más que todos sus bienes.

“Si no lo retiro de la forma correcta podría morir”, escribió en Twitter y luego borró la foto por la preocupación de sus fans. Luego El joven anunció su nueva modificación de una forma “sangrienta”. En efecto, inicialmente compartió una foto en la que aparece una gota de sangre cayendo por su frente., escribió en Twitter y luego borró la foto por la preocupación de sus fans. Luego compartió otra publicación por la plataforma aclarando que “estaba todo bien”.

“Belleza es dolor”, escribió en su Instagram junto al video en el que mostró el resultado de la incrustación. La pieza se la compró al joyero Elliot Eliantte, quien también compartió un video del rapero en sus redes.

Según recogieron medios internacionales, la pieza no está aún totalmente ubicada al centro de la frente por una hinchazón posterior al reciente procedimiento.

Hay que señalar que Lil Uzi Vert saltó a la fama en 2016 con las canciones Money Longer, You Was Right y Ps & Qs. De la misma forma, sus extravagantes e inusuales gustos también han contribuido en su popularización.