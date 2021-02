Se acabó el misterio: revelan identidad del genio tras la cuenta de Twitter de los “Primeros Perros” de Estados Unidos

Ser el perro del presidente de los Estados Unidos no es precisamente el trabajo más fácil del mundo: Verse adorable, sociabilizar y corretear por los patios de la Casa Blanca no es una labor apta para cualquiera, por lo que Major y Champ Biden han tenido una muy ocupada agenda desde que su amo, Joe Biden, asumiera su rol como presidente.

Y, para demostrar que la fama no se les subió a la cabeza, los “Primeros Perros” de Estados Unidos tratan de mantenerse cercanos a los más de 80 mil seguidores que tienen en Twitter. Lamentablemente, debido a su compromiso con la nación, últimamente no han podido mantenerse tan activos en las redes sociales, por lo que tuvieron que contratar a Willow.

Willow es un tierno labradoodle de color negro, y el administrador oficial detrás de @TheFirstDogs, quien durante esta jornada reveló su verdadera identidad en la red.

“Obviamente @TheFirstDogs no es una cuenta oficial. Champ y Major están demasiado ocupados para tener perfiles en cualquier red social. Mi nombre es Willow, yo la manejo por ellos ¡Guau!”, confesó, adjuntando una tierna selfie.

Obviously @TheFirstDogs isn't an official account. Champ and Major are far too busy for any social media profiles.

My name's Willow, I run it for them. Woof 🐾 pic.twitter.com/n8BSz9wwJ2

— The First Dogs of the United States 🇺🇸 (@TheFirstDogs) February 2, 2021