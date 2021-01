“Los discursos se modifican, no son una condena”: Nicolás Oyarzún responde a críticas por opinión sobre el aborto libre en 2018

El actor Nicolás Oyarzún recibió duras críticas en redes sociales luego que se viralizaran declaraciones suyas de 2018 sobre el aborto libre.

“Si el día de mañana el aborto es libre, ¿qué pasa con nosotros?, ¿Qué pasa si yo en el fondo sí quiero ser papá?, ¿Si el aborto es libre también va a existir la posibilidad para que el papá diga: ‘Yo no quiero tenerlo, así que hazte cargo sola”? ¿Existe esa posibilidad?”, expresó en la época en una entrevista con Soledad Onetto en Mega.

“No me gustaría el aborto libre en Chile, no lo encuentro justificado, siento que cuando uno tiene que buscar que las mujeres tengan mas garantías no hay que bajar garantías del hombre del hombre tampoco. Yo podría hacer lo imposible porque eso no pasara”, dijo.

“Y si llegara a pasar legal, no puedo hacer nada con la justicia, automáticamente mi vida con ella termina, o sea, no me dio a mí la posibilidad de si quería ser papá o no y eso lo encuentro terrible del aborto si es que llega a ser abierto para todo”, sostuvo.

Respuesta de Oyarzún

Rápidamente comenzaron las críticas hacia el actor de 33 años, quien participa en la recién estrenada teleserie de Mega, Edificio Corona, producto de sus declaraciones pasadas, por lo que decidió referirse a ellas.

“11 de abril del 2018. Lo recuerdo porque ese día tocó Radiohead. Yo quiero cambiar el mundo y que el mundo me cambie. Los discursos se modifican, no son una condena. Eso logran las revoluciones. Yo escuché y entendí igual que much@s. Así debe ser”, comentó uno de los videos del momento.

De igual forma, una mujer le consultó cuál era su opinión actual al respecto. “Que en ese tema la mujer no es un medio y nadie tiene derecho a opinar sobre su cuerpo. Por eso nunca más opiné del tema. Porque entendí que, incluso, no es tema de los hombres. La inteligencia es entender, para eso hay que escuchar, yo escuché y creo haber entendido”.

Luego, concluyó: “Gracias. Eres la primera que pregunta sobre lo que pienso hoy y no hace juicios sobre algo que dije hace tres años. Ahora tienen que entender otros, yo ya entendí. Así de cambia el mundo“.

